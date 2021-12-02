Імпортера електроенергії з Білорусі оштрафували за порушення ліцензії

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг на засіданні 1 грудня оштрафувала п'ятьох енерготрейдерів на максимально можливі 1,7 млн гривень кожного за зловживання на оптовому ринку.

Серед них - ТОВ "ТЕТ Груп" Віталія Бутенка, яка отримала перетин на імпорт електроенергії з Білорусі, повідомила пресслужба відомства.

Віталій Бутенко - колишній комерційний директор групи ДТЕК Ріната Ахметова. Його компанія до жовтня не вела ніякої діяльності, а в листопаді несподівано отримала можливість імпортувати електроенергію на пів мільярда гривень на місяць.

З весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Штрафні санкції НКРЕКП також стосуються ТОВ "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа, ТОВ "Запорізький енергетичний альянс" Олега Мірченка, ТОВ "Стелла Енерджі" Сергія Корнієнка, ТОВ "СВ Енерджи" Вадима Сокола.

За результатами позапланових виїзних перевірки регулятор встановив низку порушень зі сторони всіх п'яти компаній. Серед них, зокрема, - невиконання вимоги продавати на "ринку на добу наперед" не більше 10% від обсягів електроенергії, купленої у виробників.

"Регулятор звертає увагу на неприпустимість порушення трейдерами правил роботи на ринку електричної енергії, зокрема, щодо діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та з постачання електричної енергії споживачу", – зазначили в Нацкомісії.

Нагадаємо, що в середині листопада НКРЕКП оштрафувала компанію Ахметова, яка володіє ТЕС на сході України.