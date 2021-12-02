Порт Ольвія перейшов у концесію, залучено 3,4 млрд грн інвестицій, – Мінінфраструктури

У середу, 1 грудня майно ДП “Стивідорна компанія “Ольвія” і відповідне майно ДП “Адміністрація морських портів України” було передано в концесію QTerminals Olvia, повідомляє Міністерство інфраструктури України.



“Сьогодні ми залучаємо в порт “Ольвія” гарантовані інвестиції у розмірі 3,4 млрд грн. Майже половина цих коштів буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки. Тепер один із найперспективніших портів країни отримає нову сучасну інфраструктуру”, - наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Угода також передбачає збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років та максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян.

За словами Олександра Кубракова, окремий пункт угоди — це вирішення інфраструктурних проблем міста Миколаїв. Щонайменше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва. Зокрема, за кошти інвестора планують побудувати новий тунель під залізницею у Корабельному районі.

“Державно-приватне партнерство тут — це не лише про розвиток конкретного порту, але й регіону в цілому. Це нові робочі місця, нова інфраструктура, зростання експортного потенціалу українського бізнесу і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності України на міжнародних торговельних майданчиках”, - зазначив міністр.

Починаючи з 2 грудня 2021 року QTerminals Olvia почне керувати портовими активами, переданими в концесію.

Нагадаємо, розвиток інфраструктури українських портів є одним із напрямків програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Більшість портів планують віддати у концесію для більш якісного управління ними.