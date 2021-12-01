Львівський ІТ Кластер підтримує впровадження податку на виведений капітал

Кластер, який об'єднує більш ніж 175 українських ІТ-компаній.

Львівський ІТ Кластер, який об'єднує більш ніж 175 українських ІТ-компаній, підтримує ідею введення податку на виведений капітал. Відповідну заяву асоціація опублікувала на своєму сайті 30 листопа

На думку ІТ-фахівців, такий податок позитивно вплине на українську економіку, особливо на високотехнологічні та наукоємні галузі.

Водночас ІТ-спеціалісти вважають, що запровадження ПнВК потребує вдосконалення податкового адміністрування. Окрім того, необхідно впровадити пілотні проєкти, які покажуть проблеми впровадження податку та як їх вирішити.

Зокрема, наразі потрібно вводити ПнВК поступово, в окремих галузях, вважають члени асоціації. Першою такою галуззю може стати ІТ, адже вона поки що є найменш зарегульованою, а введення нових податкових норм несе тут найменші ризики, але найбільші перспективи.

«Ми сподіваємося на підтримку Мінцифри для забезпечення подальшого сталого розвитку ІТ-індустрії», – заявив Львівський ІТ Кластер.

Раніше заяву про підтримку введення ПнВК випустив і Харківський ІТ Кластер.

Нещодавно Україна підписала Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом. Згідно з документом, українська сторона пообіцяла не замінювати податок на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал.

Нагадаємо, на початку наступного року в Україні запускається сприятливий для ІТ режим Дія City. Його умови передбачають те, що резиденти зможуть самі обирати корпоративний податок: або податок на прибуток у розмірі 18%, або ПнВК за ставкою 9%.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Дія City стане тим двигуном, який допоможе Україні зайняти гідне місце серед світових лідерів цифрової економіки.