Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Львівський ІТ Кластер підтримує впровадження податку на виведений капітал

Кластер, який об'єднує більш ніж 175 українських ІТ-компаній.

Львівський ІТ Кластер підтримує впровадження податку на виведений капітал
Фото: dsnews.ua

Львівський ІТ Кластер, який об'єднує більш ніж 175 українських ІТ-компаній, підтримує ідею введення податку на виведений капітал. Відповідну заяву асоціація опублікувала на своєму сайті 30 листопа

На думку ІТ-фахівців, такий податок позитивно вплине на українську економіку, особливо на високотехнологічні та наукоємні галузі.

Водночас ІТ-спеціалісти вважають, що запровадження ПнВК потребує вдосконалення податкового адміністрування. Окрім того, необхідно впровадити пілотні проєкти, які покажуть проблеми впровадження податку та як їх вирішити.

Зокрема, наразі потрібно вводити ПнВК поступово, в окремих галузях, вважають члени асоціації. Першою такою галуззю може стати ІТ, адже вона поки що є найменш зарегульованою, а введення нових податкових норм несе тут найменші ризики, але найбільші перспективи.

«Ми сподіваємося на підтримку Мінцифри для забезпечення подальшого сталого розвитку ІТ-індустрії», – заявив Львівський ІТ Кластер.

Раніше заяву про підтримку введення ПнВК випустив і Харківський ІТ Кластер.

Нещодавно Україна підписала Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом. Згідно з документом, українська сторона пообіцяла не замінювати податок на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал.

Нагадаємо, на початку наступного року в Україні запускається сприятливий для ІТ режим Дія City. Його умови передбачають те, що резиденти зможуть самі обирати корпоративний податок: або податок на прибуток у розмірі 18%, або ПнВК за ставкою 9%.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Дія City стане тим двигуном, який допоможе Україні зайняти гідне місце серед світових лідерів цифрової економіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також