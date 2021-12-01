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​"Укрзалізниця" обмежила транзитні перевезення через територію Україну

Тимчасову заборону пояснили ремонтними роботами на коліях.

​"Укрзалізниця" обмежила транзитні перевезення через територію Україну
Фото: Youtube / Залізні магістралі

АТ "Укрзалізниця" з 30 листопада ввела тимчасову заборону на перевезення транзитних вантажів та порожніх вагонів у напрямку Польщі, а з 6 грудня - до Словаччини.

На сайті компанії стверджується, що це пов'язано з електрифікацією дільниці "Ковель - Ізов - держкордон" та ремонтно-колійними роботами з модернізації дільниці "Знам’янка - Здолбунів".

"Пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - йдеться в повідомленні.

Перевезення мають відновитися після завершення робіт.

Рішення стосується тільки вантажних перевезень.

За даними "Укрзалізниці", у 2020 році транзит вантажів через територію України становив 12,5 млн тонн. Для порівняння: внутрішні перевезення були в десять разів більші - 143,4 млн тонн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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