"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін продовжив призупинку ЗВТ з Росією до 2023 року

Угода не діє з 2016 року.

Кабмін продовжив призупинку ЗВТ з Росією до 2023 року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів продовжив на один рік, до 31 грудня 2022 року, дію постанови, якою було скасовано торгові преференції для товарів з Росії.

Відповідне рішення члени уряду ухвалили на засіданні в четвер, 2 грудня.

Між Україною та Росією діє зона вільної торгівлі, але в кінці 2015 року президент Росії Володимир Путін у зв'язку з "винятковими обставинами, що зачіпають інтереси і економічну безпеку Російської Федерації", вирішив в односторонньому порядку призупинити її.

Кабінет міністрів у відповідь скасував торгові преференції для російських товарів, у зв'язку з чим почали стягувати мита відповідно до Митного тарифу України.

Дію цієї постанови Україна щороку продовжує.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також