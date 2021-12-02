Кабмін продовжив призупинку ЗВТ з Росією до 2023 року

Угода не діє з 2016 року.

Кабінет міністрів продовжив на один рік, до 31 грудня 2022 року, дію постанови, якою було скасовано торгові преференції для товарів з Росії.

Відповідне рішення члени уряду ухвалили на засіданні в четвер, 2 грудня.

Між Україною та Росією діє зона вільної торгівлі, але в кінці 2015 року президент Росії Володимир Путін у зв'язку з "винятковими обставинами, що зачіпають інтереси і економічну безпеку Російської Федерації", вирішив в односторонньому порядку призупинити її.

Кабінет міністрів у відповідь скасував торгові преференції для російських товарів, у зв'язку з чим почали стягувати мита відповідно до Митного тарифу України.

Дію цієї постанови Україна щороку продовжує.