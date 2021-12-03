Тисячу за вакцинацію не даватимуть готівкою через інфляційні ризики, - Устенко

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу не будуть видавати готівкою на руки через інфляційні ризики.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дом".

"От опозиція каже - дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратяться на імпорт", - заявив Устенко.

Рівень інфляції в Україні зараз знаходиться на найбільшому рівні за три роки - понад 10%.

Крім того, використання готівки не можна проконтролювати, а метою програми "єПідтримка" є стимулювання окремих сфер економіки, які найбільше постраждали від пандемії.

"Одна з цілей програми - підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрями сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше порівняно з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", - розповів радник президента.

Нагадаємо, що ініційована Зеленським програма "єПідтримка" стартує з 19 грудня. В рамках програми вакциновані громадяни зможуть отримати від держави підтримку в розмірі 1000 гривень. Верховна Рада виділила гроші на програму "єПідтримка" у четвер, 2 грудня.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Після перевірки на відповідність встановленим критеріям громадянин зможе відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.