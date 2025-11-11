НБУ: інфляція в Україні у жовтні сповільнилася до 10,9%

У жовтні цього року інфляція в Україні знизилася до 10,9% у річному вимірі, а ціни за місяць зросли на 0,9%.

Про це повідомив Національний банк із посиланням на Державну службу статистики.

У НБУ зазначили, що фактична траєкторія інфляції виявилася дещо вищою за прогноз, який оприлюднили у жовтневому Інфляційному звіті. Це пояснюють повільнішим зниженням темпів зростання цін на сирі продукти харчування. Водночас базова інфляція виявилася трохи нижчою за прогноз через стрімкіше сповільнення подорожчання послуг та непродовольчих товарів.

Щодо цін на продукти, то річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжили знижуватися — до 15,2%. Зокрема, овочі подешевшали на 21,5%, передусім завдяки зниженню цін на овочі борщового набору. Водночас зменшилися темпи здешевлення помідорів і відновилося зростання цін на огірки. Подорожчання фруктів суттєво сповільнилося. Меншими темпами дорожчали борошно та яйця, а ціни на свинину і курятину стабілізувалися. Водночас швидше зростали ціни на крупи та молоко.

Базова інфляція у жовтні становила 10,2%, що свідчить про її подальше зниження. Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 15,6%. Зменшилися темпи зростання цін на молочну продукцію, хліб, соняшникову олію та безалкогольні напої. Натомість прискорилося подорожчання обробленої риби й морепродуктів.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари впали до 1,6%, зокрема через поглиблення здешевлення одягу та взуття.

Послуги та адміністративно регульовані ціни – тут інфляція знизилася до 13,8%. У Нацбанку зазначають, що це може свідчити про послаблення дисбалансів на ринку праці. Зокрема, повільніше зростали ціни на послуги лікарень, особистого догляду, інтернету, таксі, страхування та готелів.

Зростання адміністративно регульованих цін також сповільнилося — до 10,6%, передусім через зниження темпів подорожчання тютюнових виробів і алкогольних напоїв.

Ціни на паливо зросли на 3,9% у річному вимірі. Як пояснили в НБУ, така динаміка зумовлена ефектом бази порівняння, адже у жовтні ціни на всі види палива майже не змінювалися.

Національний банк очікує, що до кінця року інфляція й надалі сповільнюватиметься завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики, які підтримують привабливість гривневих активів і стабільність валютного ринку.