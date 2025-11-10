Від 2 до 3,5 черг: завтра в більшості регіонів України діятимуть відключення світла

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.

11 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання обсягом від 2 до 3,5 черг.

Про це інформує Укренерго.

Час і обсяг застосування обмежень 11 листопада будуть такими:

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. В "Укренерго" радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують в енергокомпанії.