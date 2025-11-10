​Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв’язку під час відключень світла

Власник генератора відповідатиме за його обслуговування та заправку. Технічне підключення до базової станції - відповідальність оператора.

В Україні стартував проєкт "Генератор зв’язку", в рамках якого бізнесу та громадянам пропонують підключати власні генератори до базових станцій мобільних операторів під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн", - йдеться в повідомленні.

Аби долучитися до проєкту, треба зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота-неділя - вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

