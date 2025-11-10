До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Економіка

​Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв’язку під час відключень світла

Власник генератора відповідатиме за його обслуговування та заправку. Технічне підключення до базової станції - відповідальність оператора.

Ілюстративне фото
Фото: Діалог

В Україні стартував проєкт "Генератор зв’язку", в рамках якого бізнесу та громадянам пропонують підключати власні генератори до базових станцій мобільних операторів під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. 

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн", - йдеться в повідомленні. 

Аби долучитися до проєкту, треба зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота-неділя - вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

Власник генератора відповідатиме за його обслуговування та заправку. Технічне підключення до базової станції - відповідальність оператора.

  • Постійні обстріли української енергосистеми призводять до вимушених відключень світла, під час яких у багатьох українців погіршується або зовсім зникає мобільний зв’язок та доступ до Інтернету. Укренерго пояснювало, що для роботи базових станцій мобільних операторів необхідна електроенергія, а коли її немає – зв’язок погіршується або зникає. 
  • У липні 2024 року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Зазначалося, вони мають забезпечити доступність зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше
  • У вересні минулого року повідомлялося, що українські мобільні оператори почали підготовку до забезпечення стабільного звʼязку під час можливих знеструмлень взимку. 
﻿
