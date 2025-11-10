Операція – легалізація: незаконно отримані гроші відмивалися через офіс екснардепа-зрадника Деркача в Києві

Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, що займалася корупцією в енергетиці, відмиванням коштів і незаконним збагаченням. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Про це повідомляє НАБУ.

Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом, за даними НАБУ, через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США.

Функцію легалізації коштів реалізовували радник міністра енергетика – Рокет, разом з виконавчим директором фізичного захисту "Енергоатому" – Тенором.

НАБУ опублікувало нові аудіоперехоплення розмови фігурантів від 25 вересня цього року. Легалізацію збиралися проводити за рахунок пожертв до фонду. Фігуранти обговорювали різні схемі легалізації за рахунок іноземних компаній та продажу нерухомості дружини Рокета.

"Як встановило слідство, незаконні кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функції була покладена на інших членів злочинної організації. Очолював напрямок так званий Шугармен", – розповів співробітник НАБУ.

Завдання Шугармена виконували працівники "офісу", ключову роль відігравав Рьошик – фактично головний бухгалтер злочинної організації.

Гроші легалізовували і в країнах Африки, і в Москві. Загалом через офіс пройшли близько 100 млн доларів. НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики. У лютому 2025 НАБУ і САП задокументували передачу до "пральні" 355 тисяч доларів.

НАБУ також додало аудіо розмови від 21 лютого цього року. Там фігурувала особа під імʼям Яхтсмен. У той період Рокет домовився про легалізацію коштів в Атланті.

