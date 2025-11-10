Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаЕкономікаБізнес

Підприємство Ferrexpo призупинило роботу на Полтавщині через обстріли РФ

Унаслідок атаки РФ пошкоджені енергооб'єкти компанії у Горішніх Плавнях і Кременчуці.

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 8 листопада у Горішніх Плавнях Полтавської області зупинили роботу гірничо-збагачувальні комбінати компанії "Ferrexpo".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що після обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної системи у Горішніх Плавнях і Кременчуці. Унаслідок чого подачу електроенергії до підприємств "Ferrexpo Poltava Mining" (FPM) і "Ferrexpo Yeristovo Mining" (FYM) тимчасово припинили.

Частину електропостачання вдалося відновити протягом вихідних, тож окремі виробничі потужності вже працюють.

У "Ferrexpo" зазначили, що створили запаси готової та напівготової продукції, щоб мінімізувати наслідки таких ситуацій для виробництва й експорту.

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання та виробничі потужності комбінатів.

Обстріли РФ 8 листопада

  • Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна. 
  • РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.
  • Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.
  • У Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, графіки не діють.
  • Увечері 7 листопада збройні сили рф атакували ударними безпілотниками Одеський район. Ворог здійснив обстріл обʼєкту електроенергетики. Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів. 
