Підприємство Ferrexpo призупинило роботу на Полтавщині через обстріли РФ

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 8 листопада у Горішніх Плавнях Полтавської області зупинили роботу гірничо-збагачувальні комбінати компанії "Ferrexpo".
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що після обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної системи у Горішніх Плавнях і Кременчуці. Унаслідок чого подачу електроенергії до підприємств "Ferrexpo Poltava Mining" (FPM) і "Ferrexpo Yeristovo Mining" (FYM) тимчасово припинили.
Частину електропостачання вдалося відновити протягом вихідних, тож окремі виробничі потужності вже працюють.
У "Ferrexpo" зазначили, що створили запаси готової та напівготової продукції, щоб мінімізувати наслідки таких ситуацій для виробництва й експорту.
Фахівці продовжують відновлювати електропостачання та виробничі потужності комбінатів.
Обстріли РФ 8 листопада
- Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна.
- РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.
- Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.
- У Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, графіки не діють.
- Увечері 7 листопада збройні сили рф атакували ударними безпілотниками Одеський район. Ворог здійснив обстріл обʼєкту електроенергетики. Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів.