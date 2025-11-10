Підприємство Ferrexpo призупинило роботу на Полтавщині через обстріли РФ

Унаслідок атаки РФ пошкоджені енергооб'єкти компанії у Горішніх Плавнях і Кременчуці.

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру України 8 листопада у Горішніх Плавнях Полтавської області зупинили роботу гірничо-збагачувальні комбінати компанії "Ferrexpo".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що після обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної системи у Горішніх Плавнях і Кременчуці. Унаслідок чого подачу електроенергії до підприємств "Ferrexpo Poltava Mining" (FPM) і "Ferrexpo Yeristovo Mining" (FYM) тимчасово припинили.

Частину електропостачання вдалося відновити протягом вихідних, тож окремі виробничі потужності вже працюють.

У "Ferrexpo" зазначили, що створили запаси готової та напівготової продукції, щоб мінімізувати наслідки таких ситуацій для виробництва й експорту.

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання та виробничі потужності комбінатів.

Обстріли РФ 8 листопада