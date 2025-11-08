Укрзалізниця оприлюднила заяву щодо ситуації з перевезеннями після російських обстрілів

Перевізник розвінчав нові фейки російської пропаганди про «скорочення поїздів та обмеження руху» на Полтавщині.

Після російських обстрілів Полтавщини залізничну інфраструктуру ремонтують, рух поїздів збережений.

Про це повідомила Укрзалізниця.

В УЗ зазначили, що телеграм-канали поширюють «апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні».

«Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки. Наголошуємо: будь-яка інформація про зміни розкладу - наприклад, за вимогою ОВА - тільки на офіційних каналах УЗ», - зазначив перевізник.

Наразі вивели достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках, зокрема, на Полтавщині. Знеструмлені ділянки поступово заживлюють, а від Гребінки до Полтави вже відновили електротягу, рух всіх поїздів зберігається, інфраструктуру ремонтують.

«Зокрема навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом. Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди», - пообіцяли в УЗ.