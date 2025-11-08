США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЕкономікаДержава

Центренерго повідомило, що Росія вибила їхні ТЕС

«Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», - заявила компанія.

Центренерго повідомило, що Росія вибила їхні ТЕС
Одне з енергогенеруючих підприємств «Центренерго», фото ілюстративне
Фото: kmu.gov.ua

8 листопада Росія завдала наймасованішого удару по ТЕС від початку війни.

У результаті ПАТ «Центренерго» заявило, що їхні станції повністю зупинилися.

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року... Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генераціі. Станції у вогні!.. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» – ідеться в заяві компанії.

Центренерго зазначило, що попри обстріли продовжать ремонтувати і відновлювати свої об’єкти і впроваджувати нову генерацію.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies