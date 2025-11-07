Європейський інвестиційний банк надав Україні €100 мільйонів для підтримки бізнесу та модернізації систем теплопостачання

Частина коштів буде спрямована на проєкти зі зменшення викидів парникових газів та підвищення енергоефективності.

Європейський інвестиційний банк надає Україні 100 мільйонів євро для зміцнення економічної стійкості та відновлення критичної муніципальної інфраструктури теплопостачання.

Про це ідеться сайті банку.

Зазначається, що це фінансування є частиною спільної ініціативи Team Europe, яку підтримують Фонд ЄС для України та Гарантія Європейської комісії у розмірі €1,95 млрд у межах Інвестиційної рамки для України — складової Програми "Ukraine Facility" на €50 мільярдів. Ініціатива демонструє незмінну підтримку ЄС у відновленні України та забезпеченні життєво необхідних послуг у воєнний час.

70 мільйонів євро виділено для підтримки українського бізнесу

ЄІБ виділив €70 мільйонів Укргазбанку в межах програми Ukraine Economic Resilience Facility на загальну суму €400 мільйонів. Проєкт підтримується Фондом ЄС для України, до якого долучилися держави-члени ЄС. Завдяки цим коштам українські мікро-, малі та середні підприємства, а також середні компанії отримають доступ до довгострокових кредитів на пільгових умовах, що допоможе зберегти робочі місця та зміцнити приватний сектор.

Фінансування також сприятиме "зеленому переходу" України, адже частина коштів буде спрямована на проєкти зі зменшення викидів парникових газів та підвищення енергоефективності.

30 мільйонів євро на відновлення систем централізованого теплопостачання

Ще €30 мільйонів (по €15 мільйонів через Укргазбанк та Укрексімбанк) виділили як перший транш більш масштабних кредитів ЄІБ (€50 мільйонів і €100 мільйонів відповідно). Ці кошти, гарантовані Європейською комісією в межах Інвестиційної рамки для України, підуть на ремонт та модернізацію систем теплопостачання, підвищення енергоефективності будівель, а також впровадження відновлюваних джерел енергії.

Метою є зменшення залежності від вразливої централізованої інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів та посилення енергетичної безпеки громад. Це дозволить забезпечити стабільне тепло у школах, лікарнях і житлових будинках навіть у складних умовах війни.

"Це фінансування надходить у критичний момент, коли українським бізнесам і громадам потрібна підтримка для продовження роботи. Ми спільно з Єврокомісією, урядом України та банками-партнерами забезпечуємо ефективне використання цих коштів", — зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що підтримка Євросоюзу допомагає відбудувати більш міцну та стійку енергетичну систему, а блок допомагає відновлювати електростанції та інвестує у централізоване опалення, розширення використання відновлювальних джерел енергії та підвищення енергоефективності будівель.

"Це вже четверта зима, коли Росія намагається залишити українців без тепла. ЄС допомагає зміцнити енергосистему, інвестує у відновлювані джерела, енергоефективність і модернізацію теплопостачання, щоб українські школи, лікарні та домівки залишалися теплими", — зазначила Марта Кос.