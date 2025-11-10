Природно-заповідний фонд Донеччини з початку повномасштабної війни зазнав понад 2,5 трлн. грн збитків

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну природно-заповідний фонд у Донецькій області зазнав збитків на суму понад 2,5 трлн. грн.

Про це повідомляє Державна екологічна служба Донецької області.

Природно-заповідний фонд Донеччини зазнав збитків внаслідок засмічення, пожеж, викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря та інших механічних пошкоджень внаслідок бойових дій.

"Наразі відсутній безпечний доступ до всіх ділянок природно-заповідних територій області через тимчасову окупацію та проведення активних бойових дій. Це виключає можливість встановити остаточні збитки нанесені відповідним комплексам", — кажуть в екоінспекції.

Лише протягом серпня-жовтня цього року сума збитків нанесених природно-заповідним територіям області загалом склала 12,5 мільярдів гривень.