ГоловнаЕкономікаДержава

Природно-заповідний фонд Донеччини з початку повномасштабної війни зазнав понад 2,5 трлн. грн збитків

Із серпня по жовтень сума збитків загалом склала 12,5 мільярдів гривень.

Природно-заповідний фонд Донеччини з початку повномасштабної війни зазнав понад 2,5 трлн. грн збитків
Ілюстративне фото: заповідник “Кам’яні могили”
Фото: Вікіпедія

З початку  повномасштабного вторгнення РФ в Україну природно-заповідний фонд у Донецькій області зазнав збитків на суму понад 2,5 трлн. грн.

Про це повідомляє Державна екологічна служба Донецької області. 

Природно-заповідний фонд Донеччини зазнав збитків внаслідок засмічення, пожеж, викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря та інших механічних пошкоджень внаслідок бойових дій.

"Наразі відсутній безпечний доступ до всіх ділянок природно-заповідних територій області через тимчасову окупацію та проведення активних бойових дій. Це виключає можливість встановити остаточні збитки нанесені відповідним комплексам", — кажуть в екоінспекції.

Лише протягом серпня-жовтня цього року сума збитків нанесених природно-заповідним територіям області загалом склала 12,5 мільярдів гривень.
﻿
