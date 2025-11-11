Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Операція «Мідас»: НАБУ і САП задокументували, як ексвіцепрем’єр отримував кошти від злочинної організації

Детективи зафіксували факт передачі 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро.

Операція «Мідас»: НАБУ і САП задокументували, як ексвіцепрем’єр отримував кошти від злочинної організації
Олексій Чернишов
Фото: naftogaz.com

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти від корупційних схем в енергетиці та обороні ексвіцепрем’єр-міністру України. Ідеться про справу «Мідас».

За інформацією Антикорупційного бюро, експосадовця у внутрішньому спілкуванні називали «Че Гевара». 

Відмиті кошти передавали «Шугармену» (за інформацією «Економічної правди», ймовірно, ідеться одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра). Це відбувалося або в офісі, або у спеціальних місцях за його межами, як-от медична клініка, яка належала одному зі зловмисників.

«Че Гевара», як розповіли в НАБУ, отримував суму сам або це робили його довірені особи. Детективи кажуть – задокументували факт передачі 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро. Записали і розмову експосадовця з «Шугарменом».

Зафіксували детективи і те, як керівник злочинної організації погоджує видачу коштів «Че Геварі». Останню суму в розмірі 500 тисяч доларів експосадовець відправив забирати свою дружину, оскільки став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Підозри Чернишову

  • Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов фігурує у кількох справах. 
  • Перша - про зловживання владою і неправомірну вигоду. Вона стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022. 
  • За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон. 
  • За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. 
  • Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. 
  • Відсторонити Чернишова від посади міністра через суд не вдалося. Він покинув уряд в рамках літнього “переформатування”: його міністерство просто прибрали. 
  • Інша справа - про котеджне містечко "Династія". У вересні в Чернишова пройшли обшуки НАБУ і САП.

Операція «Мідас»

  • 10 листопада НАБУ і САП прокуратура повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики та оборони. НАБУ також опублікувало перехоплені розмови фігурантів.
  • Учасники організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК "Енергоатом"».  У рамках слідства  провели понад сім десятків обшуків.
  • Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
