Уряд розпочав виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень

Учасники програми "Національний кешбек" найближчими днями почнуть отримувати виплати на серпень 2025 року, загальний обсяг запланованої виплати - 509 млн грн.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша порівняно з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн", - йдеться в повідомленні.
В Мінекономіки нагадали, що за серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.
На сьогодні до "Національного кешбеку" вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку.
Загалом за 2025 рік за програмою покупцям вже виплатили близько 4 млрд грн.
- 6 листопада видання "Економічна правда" повідомило, що протягом двох місяців не виплачуються кошти за за програмою "Національний кешбек" через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня – за покупки, здійснені в липні. Тобто навіть це нарахування здійснили з запізненням.
- Міністр економіки Сергій Соболєв пояснив тоді, що програма продовжує діяти, виплати по ній не скасовано, їх лише тимчасово затримано через технічний процес погодження. Він зазначив, що виплати за серпень розпочнуться незабаром.
- Програма "Національний кешбек" стартувала в тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся торік 11 жовтня. Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.