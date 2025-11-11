Уряд розпочав виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень

За серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

Учасники програми "Національний кешбек" найближчими днями почнуть отримувати виплати на серпень 2025 року, загальний обсяг запланованої виплати - 509 млн грн.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша порівняно з минулим роком: серпень 2024 року – 342 млн грн, серпень 2025 року – 509 млн грн", - йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки нагадали, що за серпень 3,6 млн українців придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

На сьогодні до "Національного кешбеку" вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку.

Загалом за 2025 рік за програмою покупцям вже виплатили близько 4 млрд грн.