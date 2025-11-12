Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаЕкономікаБізнес

Британська музична індустрія встановила рекорд за внеском в економіку

Минулого року концерти та музичні записи принесли 8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Британська музична індустрія встановила рекорд за внеском в економіку
Концерт гурту Oasis
Фото: EPA/UPG

Організація UK Music оприлюднила звіт щодо фінансового внеску музичної індустрії Сполученого Королівства в економіку держави у 2024 році. 

Як пише The Guardian, минулоріч обсяг зароблених концертами та музичними записами грошей склав 8 мільярдів фунтів стерлінгів - це абсолютний рекорд за увесь час.

Така сума була зароблена не лише британськими артистами - в неї входить і реалізація квитків на виступи іноземних зірок у королівстві. Наприклад, масштабний тур Eras американської співачки Тейлор Свіфт став найпопулярнішою лайв-подією року. 

Музика генерувала не лише гроші, але й робочі місця: за рік було відкрито 4 тисячі нових вакансій, а загалом в музичній індустрії працюють близько 220 тисяч британців. 

Очікується, що тенденція до зростання частки музики в економіці збереглася і у 2025 році.
