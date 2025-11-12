Британська музична індустрія встановила рекорд за внеском в економіку

Організація UK Music оприлюднила звіт щодо фінансового внеску музичної індустрії Сполученого Королівства в економіку держави у 2024 році.

Як пише The Guardian, минулоріч обсяг зароблених концертами та музичними записами грошей склав 8 мільярдів фунтів стерлінгів - це абсолютний рекорд за увесь час.

Така сума була зароблена не лише британськими артистами - в неї входить і реалізація квитків на виступи іноземних зірок у королівстві. Наприклад, масштабний тур Eras американської співачки Тейлор Свіфт став найпопулярнішою лайв-подією року.

Музика генерувала не лише гроші, але й робочі місця: за рік було відкрито 4 тисячі нових вакансій, а загалом в музичній індустрії працюють близько 220 тисяч британців.

Очікується, що тенденція до зростання частки музики в економіці збереглася і у 2025 році.