ГоловнаСвіт

Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2000 із доходів від мит

Але "люди з високим доходом" гроші не отримають.

Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2000 із доходів від мит
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але "люди з високим доходом", за його словами, гроші не отримають.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав "дурнями" людей, які виступають проти запровадження тарифів.

Він наголосив, що США є "найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку". Трамп також зазначив, що США зараз "отримують трильйони доларів", і незабаром почнуть виплачувати свій "величезний борг у 37 трильйонів доларів".

"Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2 000 (крім людей з високим доходом!)", - додав Трамп. 
