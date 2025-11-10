Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Запит Саркозі про звільнення з в’язниці до слухання апеляції розгляне суд

На засідання суду він не з’явиться, його представлятимуть адвокати.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі звернувся до суду з проханням звільнити його з-під варти до розгляду апеляції, після того як кілька тижнів тому він розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку за змову з метою отримання коштів на передвиборчу кампанію з Лівії.

Про це пише Reuters.

Саркозі, якому зараз 70 років, був визнаний винним у злочинній змові, коли його наближені намагалися отримати гроші від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для президентської кампанії 2007 року. Водночас суд виправдав його за іншими звинуваченнями, зокрема у корупції та незаконному фінансуванні кампанії.

Саркозі був поміщений до в’язниці Ла-Санте в Парижі. 

Колишній президент заперечує свою провину та подав апеляцію, називаючи себе "жертвою помсти й ненависті". На засідання суду він не з’явиться, його представлятимуть адвокати.

Юрист Крістоф Інгрен, який представляє Саркозі, заявив після його ув’язнення, що підстав для попереднього тримання під вартою немає, оскільки політик завжди дотримувався судових процедур і не становить загрози.

Згідно з французьким кримінальним правом, тимчасове ув’язнення може бути виправданим лише для запобігання продовженню злочину або гарантування явки обвинуваченого до суду.

Якщо суд задовольнить прохання Саркозі, його можуть зобов’язати носити електронний браслет, внести грошову заставу або регулярно відмічатися у правоохоронців.
