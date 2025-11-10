До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСвіт

Зеленський: Європа боїться "ескалації", а для Росії це – слабкість

Український президент переконаний, що за російськими провокаціями з дронами у країнах Європи є бажання протестувати реакцію і європейців, і США. 

Зеленський: Європа боїться "ескалації", а для Росії це – слабкість
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа боїться "ескалації" у питаннях заходів проти Росії. А це росіяни сприймають як слабкість.

Він переконаний, що Росія слабкість не любить. Вона її використовує, аби отримати для себе більше переваг. 

"У напрямку України бенефіт такий: щоб Україна не розвивалася, знищити ідентичність, землі. Тобто політичні бенефіти. В напрямку енергетики – Словаччина, Угорщина, Східна Європа, Німеччина також, тримати всіх на постійному енергетичному гачку", – сказав він. 

Слабкістю викликати росіян на діалог неможливо, переконаний він. Зеленський думає, що вторгнення дронів у повітряний простір Європи є перевіркою: як її реакції та можливостей, так і реакції США. 

Зеленський вважає, що Путіну треба демонструвати для свого суспільства якісь результати, тому він б'є по енергетиці. 

"Він хоче знайти якісь успішні для продажу в його суспільстві операції. Це дрони, або енергетична атака на нас, або кібератака на Німеччину, Велику Британію, Францію, або атака на вибір, політичний вибір, упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які, скажімо так, ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна. Це гібридна війна. І вона саме така. І це гібридна війна у Європі, де платить більше за все Україна. Тому що фізична війна – на нашій території", – сказав він.

Висловився президент і про закриття неба. Україна побудувала систему ППО таку, яку змогла, і продовжує її будувати. Вона надала відгуки про використання систем тим країнам, які їх надали, і це допомогло виробника удосконалитися. 

"На сьогодні хочемо замовити 25 систем Patriot у США. Для нас це зрозумілий бюджет, і ми розуміємо, які це гроші, нам не вистачає деяких елементів у цьому договорі. Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати", – сказав він. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies