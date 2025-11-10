Зеленський: Європа боїться "ескалації", а для Росії це – слабкість

Український президент переконаний, що за російськими провокаціями з дронами у країнах Європи є бажання протестувати реакцію і європейців, і США.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа боїться "ескалації" у питаннях заходів проти Росії. А це росіяни сприймають як слабкість.

Він переконаний, що Росія слабкість не любить. Вона її використовує, аби отримати для себе більше переваг.

"У напрямку України бенефіт такий: щоб Україна не розвивалася, знищити ідентичність, землі. Тобто політичні бенефіти. В напрямку енергетики – Словаччина, Угорщина, Східна Європа, Німеччина також, тримати всіх на постійному енергетичному гачку", – сказав він.

Слабкістю викликати росіян на діалог неможливо, переконаний він. Зеленський думає, що вторгнення дронів у повітряний простір Європи є перевіркою: як її реакції та можливостей, так і реакції США.

Зеленський вважає, що Путіну треба демонструвати для свого суспільства якісь результати, тому він б'є по енергетиці.

"Він хоче знайти якісь успішні для продажу в його суспільстві операції. Це дрони, або енергетична атака на нас, або кібератака на Німеччину, Велику Британію, Францію, або атака на вибір, політичний вибір, упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які, скажімо так, ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна. Це гібридна війна. І вона саме така. І це гібридна війна у Європі, де платить більше за все Україна. Тому що фізична війна – на нашій території", – сказав він.

Висловився президент і про закриття неба. Україна побудувала систему ППО таку, яку змогла, і продовжує її будувати. Вона надала відгуки про використання систем тим країнам, які їх надали, і це допомогло виробника удосконалитися.

"На сьогодні хочемо замовити 25 систем Patriot у США. Для нас це зрозумілий бюджет, і ми розуміємо, які це гроші, нам не вистачає деяких елементів у цьому договорі. Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати", – сказав він.