Bloomberg: Єгипет розширює імпорт пшениці з країн Чорноморського регіону

200 тисяч тонн пшениці імпортують з Росії, 150 тисяч тонн — з Болгарії, а ще понад 130 тисяч тонн — з України.

Нова єгипетська агенція із закупівлі пшениці Mostakbal Misr уклала угоди на імпорт близько 500 тисяч тонн зерна з країн Чорноморського регіону для постачання у грудні та січні, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Зокрема, 200 тисяч тонн пшениці прибудуть з Росії, 150 тисяч тонн — з Болгарії, а ще понад 130 тисяч тонн — з України. Крім того, агенція веде переговори про закупівлю ще пів мільйона тонн зерна з різних джерел, і планує досягти домовленостей до початку грудня.

Єгипет, який залишається найбільшим у світі імпортером пшениці, уважно стежить за глобальними тенденціями на ринку.

За прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), у поточному сезоні країна може імпортувати рекордні 13 мільйонів тонн зерна.

За останні місяці Єгипет уже активно поповнював свої запаси. Нещодавно країна придбала близько 1 мільйона тонн пшениці з Чорноморського регіону, а також із Франції та Казахстану. Поставки очікуються до початку грудня.

Агенція Mostakbal Misr отримала повноваження щодо державних закупівель у кінці минулого року, замінивши Генеральне управління з товарного забезпечення (GASC). За словами джерела, поточних запасів пшениці в Єгипті достатньо до кінця лютого.