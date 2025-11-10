До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Єгипет розширює імпорт пшениці з країн Чорноморського регіону

200 тисяч тонн пшениці імпортують з Росії, 150 тисяч тонн — з Болгарії, а ще понад 130 тисяч тонн — з України.

Bloomberg: Єгипет розширює імпорт пшениці з країн Чорноморського регіону
Фото: EPA/UPG

Нова єгипетська агенція із закупівлі пшениці Mostakbal Misr уклала угоди на імпорт близько 500 тисяч тонн зерна з країн Чорноморського регіону для постачання у грудні та січні, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Зокрема, 200 тисяч тонн пшениці прибудуть з Росії, 150 тисяч тонн — з Болгарії, а ще понад 130 тисяч тонн — з України. Крім того, агенція веде переговори про закупівлю ще пів мільйона тонн зерна з різних джерел, і планує досягти домовленостей до початку грудня.

Єгипет, який залишається найбільшим у світі імпортером пшениці, уважно стежить за глобальними тенденціями на ринку. 

За прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), у поточному сезоні країна може імпортувати рекордні 13 мільйонів тонн зерна.

За останні місяці Єгипет уже активно поповнював свої запаси. Нещодавно країна придбала близько 1 мільйона тонн пшениці з Чорноморського регіону, а також із Франції та Казахстану. Поставки очікуються до початку грудня.

Агенція Mostakbal Misr отримала повноваження щодо державних закупівель у кінці минулого року, замінивши Генеральне управління з товарного забезпечення (GASC). За словами джерела, поточних запасів пшениці в Єгипті достатньо до кінця лютого.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies