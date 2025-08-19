Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Спротив: Росія продає вкрадену в Україні пшеницю у 70 країн світу

РФ прагне утримати першість на ринку за рахунок краденого на ТОТ українського зерна.

Спротив: Росія продає вкрадену в Україні пшеницю у 70 країн світу
Російський балкер ‘Михаїл Ненашев’, який за даними розслідувачів проекту ‘Схеми’ вивозив зерно з окупованих територій України (г
Фото: vesselfinder.com

Росія продає вкрадену в Україні пшеницю до 70 країн світу, за рахунок зерна із ТОТ РФ намагається утримати першість на ринку.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти перетворили вкрадене українське зерно на глобальний бізнес. Так звану “російську” пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран", — ідеться у повідомленні.

У новому сезоні Кремль прагне утримати першість на ринку за рахунок краденого зерна з тимчасово окупованих територій України.

"Це масштабне зернове мародерство — злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", — наголошують у ЦНС.
