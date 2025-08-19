Спротив: Росія продає вкрадену в Україні пшеницю у 70 країн світу

Росія продає вкрадену в Україні пшеницю до 70 країн світу, за рахунок зерна із ТОТ РФ намагається утримати першість на ринку.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти перетворили вкрадене українське зерно на глобальний бізнес. Так звану “російську” пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран", — ідеться у повідомленні.
У новому сезоні Кремль прагне утримати першість на ринку за рахунок краденого зерна з тимчасово окупованих територій України.
"Це масштабне зернове мародерство — злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", — наголошують у ЦНС.
- За даними розвідки, цьогорічний урожай у Росії став найгіршим за понад 17 років, через це РФ ризикує втратити статус найбільшого у світі аграрного експортера.