Україна отримала від IT-коаліції партію обладнання вартістю 10 млн євро

Нові поставки для Міноборони України профінансували Нідерланди, Бельгія та Естонія.

Україна отримала від IT-коаліції партію обладнання вартістю 10 млн євро
Фото: Міноборони України

Протягом липня та серпня Міноборони України отримало від IT-коаліції партію обладнання вартістю 10 млн євро, профінансовану Люксембургом, Ірландією, Бельгією та Естонією.

Про це повідомляє Міноборони України.

Цього разу партнери передали:

  • 6 948 ноутбуків для підрозділів Збройних сил України, а також для інформаційно-комунікаційних систем "Оберіг", "Імпульс" та Медичної інформаційної системи;
  • 318 зарядних станцій;
  • 2 304 засоби зв’язку;
  • 442 монітори;
  • обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ;
  • мережеве обладнання для інфраструктури ІКС "Оберіг";
  • маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ.

Крім того, Латвія окремо передала Україні 1 000 маршрутизаторів на понад 77 000 євро.

За інформацією Міноборони, це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. Усічні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, у лютому – на 7,5 млн євро та у квітні – близько 2 млн євро.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси", – наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук та подякувала партнерам за посилення технологічних спроможностей.

  • ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
