Економіка

Екскерівника гірничодобувного підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті рентної плати на 27 млн грн

Слідство стверджує, що на той час директор підприємства продавав видобуту продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами.

Екскерівника гірничодобувного підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті рентної плати на 27 млн грн
Фото: прокуратура

Екскерівника гірничодобувного підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті рентної плати на 27 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області.

Відповідно до протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин, підприємство-надрокористувач повинно було виготовляти з видобутого граніту камінь бутовий та щебінь, що відповідають державним стандартам, і сплачувати рентну плату від вартості їх реалізації.

Однак, упродовж 2020–2024 років директор товариства продавав видобуту продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну – та відображав ці дані у податковій звітності. Загалом реалізовано близько 7,5 млн куб м продукції.

Надалі пов’язана фірма збувала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі. Це призвело до заниження суми рентних платежів та несплати понад 27 млн грн до бюджету.
