Міністр розвитку громад заявив, що миколаївський водогін запрацює в кінці серпня

Миколаїв з квітня 2022 року живе без централізованої води через підрив росіянами магістрального водогону.

Міністр розвитку громад заявив, що миколаївський водогін запрацює в кінці серпня
Фото: телеграм / Олексій Кулеба

Вже понад два тижні триває поетапне заповнення водою Миколаївського водогону, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Міністр зазначив, що станом на зараз пройдено вже 44 кілометри мережі, перевірено 65% її протяжності. Вода подолала першу та другу насосні станції, і її починають прокачувати через третю.

“Масштабний інфраструктурний проєкт, який реалізуємо разом з Агентством відновлення, поверне стабільне водопостачання для понад півмільйона людей. Миколаїв з квітня 2022 року живе без централізованої води через підрив росіянами магістрального водогону”, – написав Кулеба.

За його даними, будівництво просувається швидкими темпами. За пів року робіт вже змонтовано 99% трубопроводу, а насосні станції готові на 85%. 

Кулеба зауважив, що цей проєкт має додаткові можливостями для зрошення полів. 

Щодо безпеки: підстанції, що живлять насосні станції, закладаються в бетон під землю, щоб захистити їх від ударів. Кабелі також проходять під землею. На об’єктах будуються укриття для працівників. 

Попереду завершальні гідравлічні випробування, остаточна перевірка параметрів тиску та герметичності. І вже у кінця серпня вода піде трубами до людей.
﻿
