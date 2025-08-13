У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Свириденко: держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій

Також держава компенсує 70% виплат по кредиту у перший рік.

Свириденко: держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
Кабмін
Фото: Юлія Свириденко

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО і жителів прифронтових територій. Також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента. Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення", — ідеться у повідомленні.

За словами Свириденко, в основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я.

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.  

Додатково уряд виділяє 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. У контексті безпеки йдеться про будівництво укриттів та захисних споруд у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.  

Уряд також виділить 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуватиме 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

"Збільшуємо оплату суспільно корисних робіт на 33%. Скасовуємо адмінзбори та держмита - реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечуємо безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах", — додає Свириденко.

Також аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій.  

"Передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", — поінформувала глава уряду.

Окрім цього, медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавки за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Паралельно уряд готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів

"Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", — додає глава уряду.
