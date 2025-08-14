В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей: пришвидшили його роботу і спростили пошук.

"Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення в межах реформи нотаріату. Оновлення повністю перебудує робочі процеси та зробить користування реєстром зручнішим", – повідомили у Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що раніше реєстр був застарілим та складним для користувача, і нотаріусам доводилося витрачати час, щоб звикнути до незручного інтерфейсу, та вручну вводити в різні поля багато ідентичної інформації. Це сповільнювало їхню роботу та призводило до механічних помилок.

Повідомляють, що у оновленому інтерфейсі немає нічого зайвого. Всі функції логічно згруповані та легко доступні, а система автоматично заповнює повторювані дані.

"Робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок — мінімальним", – розповідають у міністерстві.

Також реєстр отримав зручний розумний пошук: знайти потрібну довіреність можна без зайвих кроків, завдяки можливості обрати кілька критеріїв, а не лише один конкретний ідентифікатор.

У міністерстві анонсували, що завдяки оновленню реєстру у майбутньому українці зможуть перевіряти нотаріальну довіреность через Дію. Потрібно буде лише відсканувати QR-код, щоб одразу побачити, чи є документ у реєстрі.