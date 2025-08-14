Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей: пришвидшили його роботу і спростили пошук

Пізніше українці зможуть перевіряти нотаріальну довіреность через Дію.

В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей: пришвидшили його роботу і спростили пошук
Ілюстративне фото
Фото: Unsplash

В Україні оновили Єдиний реєстр довіреностей: пришвидшили його роботу і спростили пошук. 

"Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення в межах реформи нотаріату. Оновлення повністю перебудує робочі процеси та зробить користування реєстром зручнішим", – повідомили у Мінцифри. 

У міністерстві зазначили, що раніше реєстр був застарілим та складним для користувача, і нотаріусам доводилося витрачати час, щоб звикнути до незручного інтерфейсу, та вручну вводити в різні поля багато ідентичної інформації. Це сповільнювало їхню роботу та призводило до механічних помилок. 

Повідомляють, що у оновленому інтерфейсі немає нічого зайвого. Всі функції логічно згруповані та легко доступні, а система автоматично заповнює повторювані дані. 

"Робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок — мінімальним", – розповідають у міністерстві. 

Також реєстр отримав зручний розумний пошук: знайти потрібну довіреність можна без зайвих кроків, завдяки можливості обрати кілька критеріїв, а не лише один конкретний ідентифікатор.

У міністерстві анонсували, що завдяки оновленню реєстру у майбутньому українці зможуть перевіряти нотаріальну довіреность через Дію. Потрібно буде лише відсканувати QR-код, щоб одразу побачити, чи є документ у реєстрі.

  • еНотаріат – це державна електронна система, яка об’єднає всі цифрові інструменти та реєстри для роботи нотаріусів. Вона автоматизує нотаріальні процеси – від збирання, зберігання, обробки та захисту даних до пошуку й обліку документів, обміну інформацією між державними системами.
  • Через еНотаріат нотаріуси зможуть вносити дані до реєстрів Мін’юсту та створювати електронні документи з унікальним ідентифікатором. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies