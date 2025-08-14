Ексочільниця ОГХК Максименко тимчасово очолила АРМА

Раніше вона також була директоркою департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки.

Ярослава Максименко, яка останнім часом була директоркою департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, а до цього впродовж певного періоду керувала державною на той момент Об’єднаною гірничо-хімічною компанією (ОГХК), очолила Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) як тимчасово виконуюча обов’язки голови.

Про це повідомив міністр Мінекономіки Олексій Соболев, який представив Максименко колективу АРМА.

"Ярослава – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці. Вона очолювала департамент політики власності та санкцій у нашому міністерстві, постійно працювала із активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему з середини", – написав він у фейсбуці.

За його словами, оновлена нещодавно редакція закону про АРМА, яка вже набрала чинності, посилила інституційну спроможність агентства.

"Нова редакція закону дозволить посилити інструменти управління арештованими активами, передавати стратегічні об’єкти державним компаніям, спрямовувати окремі активи на потреби оборони та реабілітації військових. Також – забезпечить більший контроль через Prozorro та розширить інструменти публічної звітності", – пояснив Соболев.

Він також нагадав, що реформа АРМА є частиною зобов'язань України перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility.