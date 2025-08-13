Наступного тижня Рада розгляне зміни до бюджету: на що збільшують видатки

Наприклад, додаткові 25,7 млрд грн хочуть виділити на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових та гуманітарних витрат.

Бюджетний комітет Ради рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні законопроект 13439-3, який восить зміни до бюджету і переважно стосується невійськових видатків.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Серед ключових пропозицій:

додаткові 25,7 млрд грн хочуть виділити на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових та гуманітарних витрат;

+4,3 млрд грн – для Мінцифри, зокрема,1,4 млрд грн – закупівля спецтехніки, дронів та обладнання для тестування у бойових умовах, а 2,8 млрд грн – гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;

+4,6 млрд грн – харчування учнів: початкових класів по всій Україні та 5–11 класів на прифронтових територіях;

+3,2 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування пацієнтів із онкологічними, вірусними, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією та іншими; враховано правку щодо лікування дітей із м’язовою дистрофією Дюшена;

+1,5 млрд грн – субвенція для розвитку мережі військових ліцеїв, зокрема новий ліцей у Черкасах;

+1,2 млрд грн – підтримка ветеранів та їхніх родин (виплати та компенсації за страховими полісами);

+1 млрд грн – будівництво чи реконструкція житла для ВПО; додатково передбачено можливість використання органами місцевого самоврядування вільних коштів для придбання або кредитування житла для переселенців.

За словами Підласої, додаткові видатки пропонують збалансувати за рахунок скорочення інших невійськових витрат на 36,7 млрд грн (зокрема, 33,6 млрд грн – обслуговування державного боргу) та перенаправлення частини податку на прибуток банків із бюджету Києва до державного бюджету (8 млрд грн).

Голова бюджетного комітету нагадала, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів, крім гранту Великої Британії (ці гроші поки не можна спрямовувати на потреби оборони).

Рада розгляне зміни до бюджету наступного тижня.