Дубінського рекомендували відкликали з посади заступника голови Комітету з питань фінансів та податкової політики

Комітет прийняв рішення одноголосно. Далі це питання має розглянути Верховна Рада 19-21 серпня.

Нардепа Олександра Дубінського, який наразі перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, відкликали з посади заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомив перший заступник голови цього Комітету, нардеп Ярослав Железняк.

“Проголосували на Комітеті відкликати Дубінського з посади заступника голови та члена Комітету з питань фінансів та податкової політики”, – написав Железняк.

Він зазначив, що всі 16 членів віддали свої голоси за це рішення.

“6 роки знадобилось Коаліції, щоб дійти до цього рішення. Далі це питання має ще бути розглянуто залом 19-21 серпня”, – написав нардеп.

Зазначимо, що Олександр Дубінський наразі перебуває в Київському слідчому ізоляторі. Його звинувачують у державній зраді та роботі в інтересах російських спецслужб.