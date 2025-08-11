ЄС спрямує Україні ще €1,6 мільярда надприбутків від заморожених активів РФ

Україна отримає від Євросоюзу ще 1,6 млрд євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.
Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, пише Укрінформ.
"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", — ідеться у повідомленні.
Цей фінансовий переказ від ЄС включає в себе кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року.
"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України", — повідомили в Єврокомісії.
- У ЄС припинилися обговорення конфіскації заморожених активів Росії. Проти вилучення понад 200 мільярдів євро російських активів виступила низка держав Євросоюзу. Серед основних аргументів: законодавчі обмеження в ЄС, ризик створення прецеденту, який може зашкодити європейській фінансовій системі, можливість використовувати відсотки від цих коштів для підтримки України, а також важливість збереження активів як інструменту впливу на Росію в майбутніх мирних переговорах.