ЄС спрямує Україні ще €1,6 мільярда надприбутків від заморожених активів РФ

Це транш містить у собі накопичені відсотки від заморожених активів РФ впродовж першої половини 2025 року.

Україна отримає від Євросоюзу ще 1,6 млрд євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, пише Укрінформ.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", — ідеться у повідомленні.

Цей фінансовий переказ від ЄС включає в себе кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року.

"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України", — повідомили в Єврокомісії.