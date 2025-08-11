Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС спрямує Україні ще €1,6 мільярда надприбутків від заморожених активів РФ

Це транш містить у собі накопичені відсотки від заморожених активів РФ впродовж першої половини 2025 року.

ЄС спрямує Україні ще €1,6 мільярда надприбутків від заморожених активів РФ
Фото: З відкритих джерел

Україна отримає від Євросоюзу ще 1,6 млрд євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, пише Укрінформ.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів",  — ідеться у повідомленні.

Цей фінансовий переказ від ЄС включає в себе кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року.

"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за готівковими залишками можуть бути використані для підтримки України",  — повідомили в Єврокомісії.

  • У ЄС припинилися обговорення конфіскації заморожених активів Росії. Проти вилучення понад 200 мільярдів євро російських активів виступила низка держав Євросоюзу. Серед основних аргументів: законодавчі обмеження в ЄС, ризик створення прецеденту, який може зашкодити європейській фінансовій системі, можливість використовувати відсотки від цих коштів для підтримки України, а також важливість збереження активів як інструменту впливу на Росію в майбутніх мирних переговорах.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies