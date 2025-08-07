Зеленський і глава МВФ обговорили нову програму фінансової допомоги для України

«Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів», - додав глава держави.

Володимир Зеленський провів розмову із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

За словами глави держави, він поінформував Георгієву про роботу з партнерами для якнайшвидшого закінчення війни, розмову з Дональдом Трампом і європейськими лідерами.

Також Зеленський і Георгієва обговорили нову програму фінансової допомоги для України.

«Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим. Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення», - додав глава держави.