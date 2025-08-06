“Укрзалізниця” заблокувала вже понад 2800 акаунтів користувачів свого додатку

Це відбувається в межах протидії перекупникам, що перепродають квитки у 2-3 рази дорожче вартості.

Протягом червня – липня 2025 року було заблоковано понад 2800 акаунтів користувачів мобільного застосунку АТ «Укрзалізниця» у рамках протидії шахраям, які з порушенням правил оформлення квитків перепродають їх за завищеними в 2-3 рази цінами.

Про це LB.ua повідомили у департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій перевізника.

Також для запобігання подібним порушенням Укрзалізниця посилено контролює документи під час посадки пасажирів у поїзди і виявляє безквиткових пасажирів та пасажирів з підробленими квитками.

Крім того, як повідомляє департамент, OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки. Запровадження верифікації через «Дія. Підпис» з 1 серпня в тестовому режимі під час купівлі квитків на три поїзди внутрішнього сполучення також відбулося для запобігання зловживанням і випадкам масового викупу квитків перекупниками.Наразі підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

№ 29/30 Київ – Ужгород,

№ 12 Львів – Одеса,

№ 27/28 Київ – Чоп.

Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде у застосунку Укрзалізниці пройти додаткову верифікацію через Дія ID. Для пасажирів, які не мають паспортів нового зразка чи можливості їх оновити, або не використовують Дія ID з власних переконань, залишається можливість купівлі квитків на зазначені три поїзди в касах на залізничних вокзалах у Чопі (каса № 2), в Ужгороді (каса № 2), у Львові (каса № 1), в Одесі (каси № 2, 14), в Києві (каси № 21, 22).

“Також верифікація через Дія ID застосовується під час оформлення/повернення електронних проїзних документів на окремі поїзди міжнародного сполучення, що користуються найбільшим попитом як серед пасажирів, так і, на жаль, серед спекулянтів, а саме – на поїзди з/до Хелма та Варшави, Відня, а з весни 2025 року і до Кишиніва”, - нагадали в департаменті інформаційної політики.

За твердженням перевізника, одним із показників ефективності такого рішення є лише поодинокі звернення громадян щодо придбання квитків на міжнародні рейси без верифікації через Дія ID. При цьому наповнюваність поїздів міжнародного сполучення, продаж квитків на які передбачає верифікацію черезДія ID, становить 95%.

“Жодні порушення або обмеження прав людини і громадянина (в тому числіна свободу пересування) чи дискримінації (за ознакою наявності чи відсутності можливості здійснення верифікації через Дія ID) у рішеннях та діях АТ «Укрзалізниця» відсутні, оскільки рішення та діяльність АТ «Укрзалізниця» повністю відповідають вимогам чинного законодавства України”, - йдеться у відповіді на запит LB.ua.

Право АТ «Укрзалізниця» як перевізника здійснювати продаж проїзних документів різними каналами продажу без необхідності їх обов’язкового дубляжу іншими каналами реалізації закріплене правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 року.

Зокрема, передбачено, що оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо може відбуватися, зокрема, “шляхом взаємодії за згодою особи з іншими інформаційно-комунікаційними системами (мобільними застосунками), які передбачають можливість електронної ідентифікації”.

За статистикою УЗ, наразі 90% квитків пасажири оформляють через електронні канали обслуговування, понад 60% - через мобільний застосунок АТ «Укрзалізниця».