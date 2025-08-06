Reuters: Росія за 3,5 роки вивезла з України близько 15 млн тонн зерна

Росія нарощує експорт зерна коштом врожаїв з тимчасово окупованих частин України, зокрема Луганщини, пише Reuters.

За минулий рік тимчасово окуповані області — Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька — забезпечили Росію близько 3% всього врожаю зерна, компенсуючи погані погодні умови на півдні РФ. У 2025 році на ТОТ Луганської області планують зібрати близько 1 млн тонн зернових, переважно пшениці.

За словами голови російської окупаційної адміністрації в Луганській області Леоніда Пасічника, частина зібраного врожаю буде спрямована на експорт. Ціна такої кількості зерна на ринку приблизно $230 млн.

Україна вважає, що все зерно в чотирьох окупованих Росією областях та Криму, було вкрадено Москвою, і планує попросити західних союзників запровадити санкції проти його імпортерів. Київ стверджує, що його розвідувальні служби виявили, що українську пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря та відправляють на експорт. Київ звертався з проханням до Брюсселя щодо постачань у Бангладеш, але реакції наразі немає.

"Враховуючи цей сезон, ми оцінюємо, що Росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна з початку повномасштабної війни", – сказав Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Також зазначається, що близько 20 000 га сільськогосподарських угідь на Луганщині досі залишаються замінованими.