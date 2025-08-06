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У Херсоні росіяни атакували цивільного з безпілотника

Постраждалого госпіталізували.

У Херсоні росіяни атакували цивільного з безпілотника
наслідки обстрілів Херсона
Фото: скріншот

Російські окупанти атакували мирного мешканця Херсона з безпілотника. Чоловік зазнав травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 16:10 російські військові вкотре атакували Херсон з БпЛА. Під ворожий удар потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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