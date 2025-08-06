У Херсоні росіяни атакували цивільного з безпілотника

Російські окупанти атакували мирного мешканця Херсона з безпілотника. Чоловік зазнав травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 16:10 російські військові вкотре атакували Херсон з БпЛА. Під ворожий удар потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини", – ідеться у повідомленні.
Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Російська армія продовжує терор мирного населння Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про чотирьох поранених.