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На Волині у схемах розтрати бюджетних коштів підозрюють 17 осіб. Серед них – посадовці та митники

Серед підозрюваних є директор департаменту Луцької міської ради, голова ОТГ, керівники комунальних підприємств, карʼєру філії Укрзалізниці, митники, посадовці Регіонального офісу водних ресурсів та директорів приватних структур. 

На Волині у схемах розтрати бюджетних коштів підозрюють 17 осіб. Серед них – посадовці та митники
На Волині у схемах розтрати бюджетних коштів підозрюють 17 осіб.
Фото: Нацполіція

У Волинській області правоохоронці викрили схеми з розкрадання бюджетних коштів. Зокрема зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 млн грн збитків. 

Як повідомили у Національній поліції, серед підозрюваних:

  • голова ОТГ та директор департаменту Луцької міської ради. Обидва закупили електроенергію по завищених цінах, сума збитків становила 424,8 тис. грн. та 476,4 тис. грн.,
  • керівники карʼєру виробничого підрозділу філії Укрзалізниці та підлеглі працівники, привласнили майно карʼєру (пісок та ПММ) на загальну суму 5,8 млн грн., 
  • керівник карʼєру, який легалізував доходи, отримані злочинним шляхом,
  • керівник та двоє працівників Регіонального офісу водних ресурсів. Їх звинувачують у безпідставному нарахуванні завищених премій підлеглим та фіктивному працевлаштуванні осіб для бронювання, 
  • директор комунального підприємства, дії якого під час закупівлі деревʼяної тріски призвели до понад 2,7 млн грн збитків,
  • троє підрядників, які проводили ремонти центру професійної освіти та будували укриття в ліцеї. Загальна сума завданих збитків становить 4,2 млн грн,
  • двоє інспекторів митниці. Вони сприяли ввезенню з Польщі високоліквідних товарів під виглядом бувшої у користування побутової техніки, щоб приховати від митного контролю без сплати митних та податкових платежів. Цим спричинили державі збитків у розмірі 3 млн грн. 

Залежно від участі та ролі підозрюваних у злочинних схемах їхні дії кваліфікували:

  • ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди),
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем),
  • ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Один із підозрюваних
Фото: Нацполіція
Один із підозрюваних

  • Вчора Офіс генпрокурора повідомив, що йдеться зокрема про начальника Радошинського піщаного кар'єру.
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