На Волині у схемах розтрати бюджетних коштів підозрюють 17 осіб. Серед них – посадовці та митники

Серед підозрюваних є директор департаменту Луцької міської ради, голова ОТГ, керівники комунальних підприємств, карʼєру філії Укрзалізниці, митники, посадовці Регіонального офісу водних ресурсів та директорів приватних структур.

На Волині у схемах розтрати бюджетних коштів підозрюють 17 осіб.

У Волинській області правоохоронці викрили схеми з розкрадання бюджетних коштів. Зокрема зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 млн грн збитків.

Як повідомили у Національній поліції, серед підозрюваних:

голова ОТГ та директор департаменту Луцької міської ради . Обидва закупили електроенергію по завищених цінах, сума збитків становила 424,8 тис. грн. та 476,4 тис. грн.,

. Обидва закупили електроенергію по завищених цінах, сума збитків становила 424,8 тис. грн. та 476,4 тис. грн., керівники карʼєру виробничого підрозділу філії Укрзалізниці та підлеглі працівники, привласнили майно карʼєру (пісок та ПММ) на загальну суму 5,8 млн грн.,

та підлеглі працівники, привласнили майно карʼєру (пісок та ПММ) на загальну суму 5,8 млн грн., керівник карʼєру, який легалізував доходи, отримані злочинним шляхом,

який легалізував доходи, отримані злочинним шляхом, керівник та двоє працівників Регіонального офісу водних ресурсів . Їх звинувачують у безпідставному нарахуванні завищених премій підлеглим та фіктивному працевлаштуванні осіб для бронювання,

. Їх звинувачують у безпідставному нарахуванні завищених премій підлеглим та фіктивному працевлаштуванні осіб для бронювання, директор комунального підприємства , дії якого під час закупівлі деревʼяної тріски призвели до понад 2,7 млн грн збитків,

, дії якого під час закупівлі деревʼяної тріски призвели до понад 2,7 млн грн збитків, троє підрядників , які проводили ремонти центру професійної освіти та будували укриття в ліцеї. Загальна сума завданих збитків становить 4,2 млн грн,

, які проводили ремонти центру професійної освіти та будували укриття в ліцеї. Загальна сума завданих збитків становить 4,2 млн грн, двоє інспекторів митниці. Вони сприяли ввезенню з Польщі високоліквідних товарів під виглядом бувшої у користування побутової техніки, щоб приховати від митного контролю без сплати митних та податкових платежів. Цим спричинили державі збитків у розмірі 3 млн грн.

Залежно від участі та ролі підозрюваних у злочинних схемах їхні дії кваліфікували:

ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем),

ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція Один із підозрюваних