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З початку повномасштабного вторгнення від російських мін постраждали 1 265 українців

Серед постраждалих 127 дітей.

З початку повномасштабного вторгнення від російських мін постраждали 1 265 українців
Міни-'пелюстки'
Фото: АрміяInform

Від початку повномасштабного вторгненняв Україні через російські міни постраждали 1 265 цивільних, з них – 127 дітей.

Про це повідомляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

"Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, як секретаріат Національного органу з питань протимінної діяльності, здійснює моніторинг та верифікацію даних щодо інцидентів, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, а також постраждалого від них цивільного населення, інформація стосовно яких надходить від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади", ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 265 осіб, з яких діти – 127, дорослі – 1 138.

Найбільше постраждалих серед представників таких професій: фермери – 235 осіб, працівники критичної інфраструктури – 137, водії – 88. Також це учні – 118 осіб, безробітні – 125 і пенсіонери – 105 осіб.

Фото: Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки

"Збір даних проводиться ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки на системній основі, в рамках виконання пункту 29 Плану дій Сіем Ріп-Ангкор з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення Anti-Personnel Mine Ban Convention (Оттавська конвенція)", – додають в управлінні.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення Російською Федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського населення на російських мінах.

Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим і гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, та надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.
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