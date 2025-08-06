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Уряд підтримав законопроєкт, який має підсилити захист військових, які повідомляють про корупцію

Мета законопроєкту – гарантувати кожному військовому безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

Уряд підтримав законопроєкт, який має підсилити захист військових, які повідомляють про корупцію
міністр оборони Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 

Законопроєкт передбачає:

  • Право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
  • Можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
  • Виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

Мета змін – підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

“Це ще один крок до створення ефективної та сучасної армії, в якій немає місця корупції чи зловживанням”, – написав Шмигаль.
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