Зеленський заслухав доповідь Малюка і погодив "деякі" операції СБУ

"Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій".

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Передусім про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - написав він.

Президент зауважив, що на окрему увагу заслуговують результати СБУ за перше півріччя у знищенні російських систем ППО.

"Заслуговують на окрему увагу за перше півріччя результати СБУ в знищенні російських систем ППО. Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!", - додав Зеленський.