Зеленський про обстріли: що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск

Глава держави зазначив, що саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та «сімки», щоб припинення вогню справді настало негайно.

Вранці 6 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на чергові обстріли цивільної інфраструктури росіянами.

Він зазначив, що зараз у Запорізькому районі медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. Дванадцять людей травмовані. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Глава держави зазначив, що військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.

Також уночі були удари по електромережах на Дніпровщині, скид із безпілотника по людях у Херсоні, атака на газову станцію в Новосільському на Одещині. За даними президента, сотні сімей лишили без газу. Глава держави зауважив, що це був свідомий удар по підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці. Харківщина, Донеччина – били по приватних будинках людей.

“Що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та «сімки», щоб припинення вогню справді настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення”, – написав Зеленський.