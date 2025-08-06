За добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 8 людей

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

За минулу добу в Херсонській області 8 людей дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Степанівка, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Новоолександрівка, Золота Балка, Гаврилівка, Тягинка, Бургунка, Високе, Вірівка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Милове, Дудчани, Львове, Саблуківка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджено 8 приватних будинків. Також окупанти влучили по території садових товариств.