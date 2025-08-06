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Трамп: Віткофф зустрінеться з росіянами у середу

Президент чекає на результати візиту радника.

Трамп: Віткофф зустрінеться з росіянами у середу
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для журналістів заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф зустрінеться з представниками Росії вже у середу. Йтиметься про вимогу Білого дому припинити війну в Україні.

Республіканець додав, що його подальші дії будуть залежати "від того, що станеться упродовж відносно короткого проміжку часу".

У відповідь на запитання, чи справді він готовий запровадити мито у розмірі 100% від вартості товарів для країн, які купують у Росії нафту і газ, Трамп уточнив, що "ніколи не називав відсоток", але підтвердив, що "дійсно має намір щось зробити у цьому напрямку".
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