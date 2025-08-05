Головне за вівторок, 5 серпня: наслідки удару по Лозовій, понад 110 боєзіткнень, розмова Зеленського з Трампом

Бойові дії на Донеччині, 113 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вбивство поліцейського на Одещині. Яким запам’ятається 1259-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ворожого удару по Лозовій на Харківщині загинуло дві людини і 13 осіб поранені.

Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу “Герань-2”.

На місці загинув 60-річний чоловік. Також вранці померла 72-річна жінка, доставлена до лікарні після обстрілу. Серед постраждалих двоє дітей: 13-річна дівчина та 14-річний хлопець.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 серпня відбулося 113 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби – на Покровському напрямку (28). Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 серпня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - написав Зеленський у Telegram.

Він розповів, що скоординував позиції України та Сполучених Штатів. Співрозмовники також обмінялись оцінками ситуації, оскільки росіяни збільшили кількість ударів.

Україна повідомила про наявність в безпілотниках, що використовуються російськими військами, деталей індійського виробництва, пише Hindustan Times.

Українські фахівці встановили, що у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed 136 використовувалися електронні компоненти від Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor.

Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом питання про наявність електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

У Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського.

“Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських”, - повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

Один з поліцейських отримав поранення, у відповідь правоохоронець застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох поранених госпіталізували, на жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями в лікарні, його затримали у процесуальному порядку. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

П'ятеро українців оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії і вимагають консула.

Голодуючі вимагають допустити до них українського консула, роз'яснити причини їх затримання та припинити незаконне утримання під вартою.

Подробиці – в новині.

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