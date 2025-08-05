У Харкові російський дрон ударив по АЗС, є постраждалі

У Київському районі Харкова ворожий безпілотник типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції.

Про це увечері 5 серпня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих», — заявив Терехов.

За його словами, деталі з’ясовують.

Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку.

"Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив очільник області.