У Харкові російський дрон ударив по АЗС, є постраждалі

У Київському районі Харкова ворожий безпілотник типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції.
Про це увечері 5 серпня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих», — заявив Терехов.
За його словами, деталі з’ясовують.
Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку.
"Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив очільник області.
- У ніч на 5 серпня Росія завдала масштабного удару по місті Лозова Харківської області, унаслідок якого загинули двоє людей і 13 осіб постраждали, зокрема, діти.