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У Харкові російський дрон ударив по АЗС, є постраждалі

Наразі з'ясовують подробиці атаки.

У Харкові російський дрон ударив по АЗС, є постраждалі
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

У Київському районі Харкова ворожий безпілотник типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції.

Про це увечері 5 серпня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих», — заявив Терехов.

За його словами, деталі з’ясовують.

Керівник ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину відомо про постраждалу 20-річну жінку. 

"Вона шпиталізована. Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив очільник області.

  • У ніч на 5 серпня Росія завдала масштабного удару по місті Лозова Харківської області, унаслідок якого загинули двоє людей і 13 осіб постраждали, зокрема, діти.
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