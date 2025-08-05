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Екскерівника Рубіжанської МВА Юрченка взяли під варту у справі про корупцію на закупівлі РЕБ

Альтернативний запобіжний захід – застава у розмірі 6 мільйонів гривень.

Екскерівника Рубіжанської МВА Юрченка взяли під варту у справі про корупцію на закупівлі РЕБ
засідання у справі екскерівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка
Фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику Рубіжанської міської військової адміністрації Андрію Юрченку, якого підозрюють у корупції під час закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, пише «Суспільне».

Суд постановив взяти Юрченка під варту на 60 діб. Альтернативний запобіжний захід – застава у розмірі 6 мільйонів гривень.

Під час засідання суд допитав детективів НАБУ, які проводили затримання і обшук. Їх розпитували про перебіг обшуку та поведінку Юрченка.

Захист ексглави МВА заявив про намір подати апеляцію на ухвалу суду.

Того ж дня ВАКС обрав запобіжний захід полковнику Національної гвардії Василю Мишанському, якого підозрюють у причетності до корупції під час закупівлі дронів та РЕБ для його військової частини.

Суд постановив тримати Мишанського під вартою до 30 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.

Корупція на закупівлі засобів РЕБ

  • 2 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. 
  • Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • 3 серпня Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Гайдая і начальника Рубіжанської МВА Юрченка з посад.
  • 4 серпня ВАКС узяв під варту Гайдая з правом на заставу у сумі 10 млн грн.
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