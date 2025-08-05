Екскерівника Рубіжанської МВА Юрченка взяли під варту у справі про корупцію на закупівлі РЕБ

Альтернативний запобіжний захід – застава у розмірі 6 мільйонів гривень.

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику Рубіжанської міської військової адміністрації Андрію Юрченку, якого підозрюють у корупції під час закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, пише «Суспільне».

Суд постановив взяти Юрченка під варту на 60 діб. Альтернативний запобіжний захід – застава у розмірі 6 мільйонів гривень.

Під час засідання суд допитав детективів НАБУ, які проводили затримання і обшук. Їх розпитували про перебіг обшуку та поведінку Юрченка.

Захист ексглави МВА заявив про намір подати апеляцію на ухвалу суду.

Того ж дня ВАКС обрав запобіжний захід полковнику Національної гвардії Василю Мишанському, якого підозрюють у причетності до корупції під час закупівлі дронів та РЕБ для його військової частини.

Суд постановив тримати Мишанського під вартою до 30 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.

Корупція на закупівлі засобів РЕБ