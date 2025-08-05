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Зеленський доручив розширити програму “контрактів 18–24”, а також збільшити пряме фінансування бригад

Також Верховний Головнокомандувач доручив покращити ефективність підготовки новобранців у навчальних центрах.

Зеленський доручив розширити програму “контрактів 18–24”, а також збільшити пряме фінансування бригад
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах на Харківщині, і також провів Ставку Верховного Головнокомандувача. 

Перше. Стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів. 

Друге – Зеленський доручив відчутно збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Гроші на це є, зазначив президент.

Третє – і про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко. 

Четверте – контракти 18–24. Програма має бути розширена. Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі. 

І п’яте – це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також. 

Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання”, – повідомив Верховний Головнокомандувач.
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