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Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup

Найнегативніше – Ілон Маск та Біньямін Нетаньягу.

Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV
Фото: Пресслужба Ватикану

Серед 14 найвідоміших діячів США та світу Папа Лев XIV має найпозитивніший імідж, причому набагато більше американців ставляться до нього схвально (57%), ніж несхвально (11%). Про це свідчить опитування американської аналітичної компанії Gallup. 

Друге місце посідає президент України Володимир Зеленський: 52% схвалення і 34% несхвалення. Третє – сенатор США, демократ Берні Сандерса з 49% схвалення та 38% несхвалення.

Президент Франції Еммануель Макрон та членкиня Палати представників США, демократка Александрія Окасіо-Кортес сприймаються приблизно однаково позитивно та негативно, причому великий відсоток не має думки про кожного з них. 

Всі інші діячі, оцінені в опитуванні Gallup від 7 по 21 липня, загалом сприймаються несхвально: від помірно негативного ставлення, зокрема до міністра охорони здоров'я та соціальних служб Роберта Ф. Кеннеді-молодшого до сильно негативних перекосів щодо Ілона Маска та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

опитування Gallup
Фото: Gallup
опитування Gallup

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