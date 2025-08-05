Серед 14 найвідоміших діячів США та світу Папа Лев XIV має найпозитивніший імідж, причому набагато більше американців ставляться до нього схвально (57%), ніж несхвально (11%). Про це свідчить опитування американської аналітичної компанії Gallup.

Друге місце посідає президент України Володимир Зеленський: 52% схвалення і 34% несхвалення. Третє – сенатор США, демократ Берні Сандерса з 49% схвалення та 38% несхвалення.

Президент Франції Еммануель Макрон та членкиня Палати представників США, демократка Александрія Окасіо-Кортес сприймаються приблизно однаково позитивно та негативно, причому великий відсоток не має думки про кожного з них.

Всі інші діячі, оцінені в опитуванні Gallup від 7 по 21 липня, загалом сприймаються несхвально: від помірно негативного ставлення, зокрема до міністра охорони здоров'я та соціальних служб Роберта Ф. Кеннеді-молодшого до сильно негативних перекосів щодо Ілона Маска та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.