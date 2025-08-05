Ольга Стефанішина: «Моя задача — сформувати міст між Європою і США»

Ольга Стефанішина — колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції, а нині спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США , невдовзі послиня у Вашингтоні. В інтервʼю для LB.ua вона розповіла про своє нове призначення, головні завдання на посаді, військову допомогу, дрони зі США та як Україна може об’єднати Захід.

«Є великий запит на те, щоб Європа брала більше відповідальності, а США не кидали Європу і Україну в цей важкий період»

Ви тепер на новій посаді — спецпредставниці президента з питань США. Коли отримаєте агреман, станете послом України у Сполучених Штатах Америки. Ви взагалі хотіли на цю посаду? Адже, як я знаю, перемовини тривали досить давно.

Мені якось щастить на довгі статуси й назви — вони постійно розширюються. Це рішення президента. Ми ухвалили його з моєї повної згоди. Я справді вважаю, що мій досвід, знання й підхід до роботи зараз дуже потрібні саме на американському напрямку. Це якраз той момент, коли ми завершили левову частину політичних процесів, пов’язаних з членством у ЄС, — попереду відкриття переговорних кластерів.

Політичні рішення вже ухвалені, Єврокомісія підтвердила, що ми виконали всі умови. У Мін’юсті налагоджена робота, затверджені дорожні карти реформ. Сформовано перелік фахових рішень, і є доручення президента посилити американський напрямок, використовуючи наш досвід. Досвід як роботи з ЄС і європейськими столицями, так і на американському треку. Ви пам’ятаєте, що президент відправляв мене разом з тодішнім начальником Генерального штабу ЗСУ Баргилевичем (до Вашингтона. — Ред.) — ми працювали над низкою рішень. Є різний досвід.

Через те, що ви понад п’ять років займалися євроатлантичною інтеграцією, виникло питання: чому саме США?

Від США багато залежить. Вони мають безпосередній вплив і на ЄС, і на питання нашого вступу до НАТО.

Фото: скрин відео Ольга Стефанішина

Яким ви бачите свій функціонал?

Перш за все я хочу максимально ефективно використати час, поки ще в Києві. Планую зустрітися з членами нового уряду — прем’єркою, міністром оборони, міністром закордонних справ, віцепрем’єром Федоровим, колегами з державних компаній.

Сформую пул пропозицій щодо перших кроків і вже після цього вирушу до США. Сьогодні є великий запит на те, щоб Європа брала більше відповідальності, а США не кидали Європу і Україну в цей важкий період. Мій досвід і контакти як з командою НАТО, так і з країнами-членами ЄС можуть допомогти сформувати міст між Європою і США.

«Я маю забезпечити присутність України в американському політичному дискурсі»

Які доручення вже дав президент або керівник Офісу Президента Андрій Єрмак?

Це ключовий напрямок роботи пана Єрмака. Він радник з нацбезпеки, статус, який мають усі лідери демократичних країн. Він відповідає за координацію перемовин. Я координуюсь із ним на кожному етапі, адже саме в нього найбільше контактів, які реально впливають на ухвалення рішень. Ми вже домовилися про серію зустрічей. Сподіваюсь, що також проведемо зустріч разом з Оксаною Маркаровою, щоб обговорити наступні кроки.

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Додатково до величезних зусиль президента в особистій комунікації з американським лідером і до роботи, яку веде Андрій Єрмак на американському треку, моя задача — посилити ці контакти, забезпечити постійну роботу на двопартійному рівні, присутність України в американському політичному дискурсі. І своєрідно сформувати couple match: щоб Європа і США знову знайшли одне одного. Я впевнена, що Україна стане містком.

Фото: скрин відео Ольга Стефанішина і Анжеліка Сизоненко

Ми бачимо певне потепління у відносинах між Україною і США. Багато чого обіцяють. Дональд Трамп, наприклад, сказав, що якщо Путін не сяде за стіл переговорів протягом 50 днів, США ще більше допоможуть озброєнням. (Інтерв’ю записали до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір скоротити термін ультиматуму для Росії з 50 до 10–12 днів, аби примусити її укласти угоду про мир в Україні. — Ред.)

«Наш пріоритет — забезпечити безперервний механізм військової підтримки України»

Які пріоритети визначаєте для себе у відносинах з Вашингтоном?

Я більше не членкиня уряду. Коли ти в уряді, формуєш політику, реалізуєш її й несеш за неї відповідальність. Зараз я буду відображати доручення, які отримуватиму з Києва: від президента, прем’єрки, міністра оборони, команди Офісу. Але головне — це створити постійний механізм військової допомоги. Я бачу великий потенціал у тому, щоб поєднати фінансові можливості Європи з рішеннями, які мають дати США, враховуючи потреби України.

Президент уже анонсував нову угоду зі США щодо дронів. Це теж буде важливий напрямок роботи. Що саме вам відомо про цю угоду?

Я попросила прем’єрку запросити мене на зустріч, коли вона відбуватиметься. Сподіваюся, на той момент буде більше деталей. Треба розуміти, що озброєння, його типи й виробництво не тема для публічного обговорення. Це так історично склалося. Але через війну про це доводиться говорити більше. Водночас, коли мова йде вже про комерційні домовленості, деталей бути не повинно.

Фото: скрин відео Ольга Стефанішина

Коли вирушаєте до США?

Це не залежить від мене. Але саме для того, щоб моя робота не залежала від бюрократії, президент надав мені статус спеціальної представниці. Це дає мені повноваження вести комунікацію від його імені. Навіть якщо процес затягнеться, я зможу працювати разом з Оксаною Маркаровою у Вашингтоні. Я не берусь прогнозувати строки — це може бути місяць, два. Але цей статус дійсно спрощує все. І я, і Оксана не залежимо у своїй роботі від формальних рішень.

Підсумкове запитання. Оксана Маркарова досить ефективно виконувала свою місію. Ви будете продовжувати її політику чи вноситимете свої зміни?

Я дуже поважаю Оксану. У нас гарні, близькі стосунки. Вона системна, професійна людина, яка викликає велику повагу. Посольство працювало ефективно і продовжує працювати, поки вона на місці. Але це не питання порівняння. У мене свій досвід, свій фронт — у неї був свій. Я вважаю, ми маємо не змагатися, а посилювати одна одну.