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Медіа: Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення Зеленського

Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.

Медіа: Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом
Фото: aa.com.tr

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє turkiye gazetesi.

Видання зазначає, що про візит Ердогана в Україну повідомив посол України в Анкарі Наріман Джелял.

Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.

Візит Ердогана може відбутись на фоні переговорів між Україною та Росією, що відбулися у Стамбулі. Під час цих переговорів сторони досягли домовленості про обмін 1 200 військовополоненими

Володимир Зеленський подякував турецькому колезі за його роль у цьому процесі та запропонував лідерам зустрітися знову до кінця серпня.
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