Медіа: Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє turkiye gazetesi.
Видання зазначає, що про візит Ердогана в Україну повідомив посол України в Анкарі Наріман Джелял.
Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.
Візит Ердогана може відбутись на фоні переговорів між Україною та Росією, що відбулися у Стамбулі. Під час цих переговорів сторони досягли домовленості про обмін 1 200 військовополоненими.
Володимир Зеленський подякував турецькому колезі за його роль у цьому процесі та запропонував лідерам зустрітися знову до кінця серпня.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність "організувати у Стамбулі стіл миру для того, щоб кривава російсько-українська війна закінчилася".
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Турецький лідер і раніше говорив, що намагатиметься переконати президентів України, Росії та США приїхати до Стамбула.