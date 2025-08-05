Медіа: Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення Зеленського

Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє turkiye gazetesi.

Видання зазначає, що про візит Ердогана в Україну повідомив посол України в Анкарі Наріман Джелял.

Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.

Візит Ердогана може відбутись на фоні переговорів між Україною та Росією, що відбулися у Стамбулі. Під час цих переговорів сторони досягли домовленості про обмін 1 200 військовополоненими.

Володимир Зеленський подякував турецькому колезі за його роль у цьому процесі та запропонував лідерам зустрітися знову до кінця серпня.